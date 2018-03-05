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TMSF'ye devredilen ambalaj fabrikasında yangın

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, sahipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve kayyum atandıktan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Naksan Holding'e ait ambalaj fabrikasında, bilinmeyen nedenle yangın...

TMSF'ye devredilen ambalaj fabrikasında yangın

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, sahipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve kayyum atandıktan sonra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Naksan Holding'e ait ambalaj fabrikasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Darbe girişiminin ardından sahiplerine FETÖ ile bağlantılı olduğu için dava acılan ve kayyum atandıktan sonra TMSF'ye devredilen 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Naksan Ambalaj Fabrikası'nda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının sürdürüldüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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