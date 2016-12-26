TIR’la çarpışan minibüste baba- oğul öldü, 2 kişi yaralandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()– ANTALYA’nın Serik İlçesi’nde TIR’a arkadan çarpan minibüste sürücü 43 yaşındaki Musa Akkuş ile oğlu 18 yaşındaki Bilal Akkuş yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Antalya- Alanya D400 karayolu Çandır kavşağı yakınlarında meydana geldi. Antalya’dan Serik istikametine giden Musa Akkuş’un kullandığı 07 YAD 33 plakalı minibüs aynı yönde seyreden Ahmet Özkan’ın kullandığı 33 ASP 43 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada sürücü Musa Akkuş ile oğlu Bilal Akkuş olay yerinde yaşamını yitirdi. Suriye uyruklu Mustafa Mustafa ile Temel Elçinci ise yaralandı. Kaza sırasında sürücü ve 3 kişinin aracın ön tarafında oturduğu belirtildi.

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Kazanın ardından yaralanan Temel Elçinci olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Özel Anadolu Aspendos Hastanesi’ne götürüldü. Minibüste sıkışan Mustafa Mustafa ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu kurtarılarak Serik Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Kazayı haber alıp gelen Musa ve Bilal Akkuş’un yakınları ise fenalık geçirdi. Baba- oğlun cenazesi otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu. Serik’te oturan Musa ve Bilal Akkuş’un ilçede boyacılık yaptığı, Mustafa Mustafa ve Temel Elçinci’nin de yanlarında çalıştığı belirtildi.

AMBULANSA ÇARPTI

Yaralılara müdahale için olay yerine gelen 112 ambulansına olay yerinden geçen İbrahim T.’nin kullandığı 07 HKH 48 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada her iki araçta da maddi hasar oluştu.

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