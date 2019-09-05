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Tire'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), ()- İZMİR'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ile bin 214 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı. İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri,...
GÜVENLİK 05.09.2019, 13:57
Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), ()- İZMİR'in Tire ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ile bin 214 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri, 3 kişiyi gözaltına aldı.
İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Eğiridere Mahallesi'nde bazı kişilerin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Dün operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, H.H.C., F.G. ve Ü.K. adlı 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, toplam 1214 kök Hint keneviri, 500 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 44 tabanca mermisi ele geçirildi.
Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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