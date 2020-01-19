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Tire'de otomobiller çarpıştı: 8 yaralı
GÜVENLİK 19.01.2020, 17:17
İZMİR'in Tire ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjü aşarak, karşı şeride geçen otomobil ile başka otomobil çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, İzmir- Bayındır yolu Doğu kavşağında meydana geldi. İzmir'den Ödemiş yönüne giden Erdal Valın'ın kullandığı 35 ADR 484 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjü aşarak, karşı yönden gelen Ecenur Yılmaz yönetimindeki 35 R 7620 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Erdal Valın ile otomobildeki eşi Gurbet, çocukları İremsu (5) Hümeyra Valın (10) ve baldızının kızı Nisanur Çap (9) ile diğer sürücü Ecenur Yılmaz ve aracındaki Ahmet ile Ebru Yılmaz yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ile Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İremsu ile ablası Hümeyra Valın'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında, İzmir- Bayındır yolu Doğu kavşağında meydana geldi. İzmir'den Ödemiş yönüne giden Erdal Valın'ın kullandığı 35 ADR 484 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjü aşarak, karşı yönden gelen Ecenur Yılmaz yönetimindeki 35 R 7620 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Erdal Valın ile otomobildeki eşi Gurbet, çocukları İremsu (5) Hümeyra Valın (10) ve baldızının kızı Nisanur Çap (9) ile diğer sürücü Ecenur Yılmaz ve aracındaki Ahmet ile Ebru Yılmaz yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ile Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İremsu ile ablası Hümeyra Valın'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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