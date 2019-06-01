Tire'de kız çocuğunu taciz şüphelisi tutuklandı - Ek fotoğraf

Abonelerin dikkatine:
Tutuklanan Gani Etloğlu'nun üzerindeki montta bulunan marka ismi silinerek fotoğraf yeniden servis yapıldı. Abonelerin bu fotoğrafı dikkate alması rica olunur.
Abonelerin dikkatine: Tutuklanan Gani Etloğlu'nun üzerindeki montta bulunan marka ismi silinerek fotoğraf yeniden servis yapıldı. Abonelerin bu fotoğrafı dikkate alması rica olunur.
01 Haziran 2019 Cumartesi 22:26
Abonelerin dikkatine:
Tutuklanan Gani Etloğlu'nun üzerindeki montta bulunan marka ismi silinerek fotoğraf yeniden servis yapıldı. Abonelerin bu fotoğrafı dikkate alması rica olunur.
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