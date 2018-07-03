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Tire'de anneanne ile torunu kayıp (2) Yeniden

İZMİR'in Tire ilçesinde sabah erken saatlerde evden çıkan anneanne Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Fatma Yenigün'ün torunun götürdüğü belirtilerken,...

Tire'de anneanne ile torunu kayıp (2) Yeniden
İZMİR'in Tire ilçesinde sabah erken saatlerde evden çıkan anneanne Fatma Yenigün ile torunu 1,5 yaşındaki Rüya Çelik'ten bir daha haber alınamadı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Fatma Yenigün'ün torunun götürdüğü belirtilerken, jandarma ve AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. 
Tire'ye bağlı kırsal Derebaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde evden çıkan Fatma Yenigün ile torunu Rüya Çelik'ten uzun süre haber alamayan Derya-Hakan Çelik çifti, yakınlarını ve kırsal alanda arama yaptı. Çelik çiftinin tüm aramalarına rağmen çocukları Rüya ile anneanne Fatma Yenigün'ü bulamayınca jandarmadan yardım istediler. Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma çalışmaları için bölgeye takviye olarak komandolar da gönderildi.
ANNEANNE DAHA ÖNCE DE EVDEN KAÇMIŞ
Torunu Rüya'yı yanına alıp ortadan kaybolan anneanneye yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Damadı Hakan Çelik'in anlatımına göre, anneannenin 25 yıl önce kızını İzmir Fuarı'nda bırakıp kayıplara karıştığı, 2015 yılında otoyol kenarındaki su tahliye kanalında yaşadığı sırada hakkında yapılan haberin televizyonlarda yayınlanması üzerine çocukları tarafından bulunduğu öğrenildi. Anneannenin, damadı, kızı ve torunlarıyla birlikte yaşadığı öğrenildi. Ailenin geçen yıl kısa süreliğine taşındığı Kars'ta da yine anneannenin 1 günlüğüne kaybolduğu ve 1 gün sonra bulunduğu öğrenildi. Derya-Hakan Çelik çifti, psikolojik sorunları olduğunu belirttikleri Fatma Yenigün'ün torunu ile birlikte kaybolmuş olabileceğinden endişe ettiklerini söylediler. 
Bu arada, Rüya'nın ablası 17 yaşındaki Gülçin Çelik de Facebook sayfasından kardeşinin fotoğrafıyla birlikte "Arkadaşlar, gören veya benzeten olursa Allah rızası için haber versin" paylaşımında bulundu. 
"BU DEFA KARDEŞİMİ DE ALIP GİTMİŞ OLABİLİR"
Abla Gülçin Çelik, "Kahvaltıdan sonra üzerime bir ağırlık çöktü. Bulunduğum yerde uyumuşum. Gözümü açtığımda anneannem ve küçük kardeşim evde yoktu. Dışarı çıktıklarını düşündüm. Ancak, uzun süre dönmemeleri üzerine durumu anneme ve baba bildirdim. Anneannem gezmeyi seven biri. 2-3 yıl kadar önce de böyle başını alıp, gitmişti. Bu defa kardeşimi de alıp, gitmiş olabilir. Hayatlarından endişe ediyoruz. Annem ve babam sinir krizi geçirdi. Gözleri kapıda, kulaklar çalan telefonlarda gelecek bir haberi bekliyoruz" dedi.
Jandarma ve ekiplerin Rüya ile anneannesi Fatma Yenigün'ü bulmak için başlattığı arama çalışmaları sürüyor. 

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