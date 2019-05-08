TIR’a çarpan kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, önünde ilerleyen TIR’a çarpan kamyonun sürücüsü Mehmet Şah Kılıç (47), ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Nurdağı- Osmaniye karayolu Başpınar viyadüğünde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Şah Kılıç yönetimindeki 05 FOR 95 plakalı kamyon aynı yönde ilerleyen Cemal Barman (52) idaresindeki 34 ER 0513 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen kamyonda sıkışan sürücü Kılıç, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin 40 dakikalık çalışması ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kılıç, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kılıç, hayati tehlikesi olduğu gerekçesi ile Gaziantep'e sevk edildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.



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