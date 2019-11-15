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TIR’a çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
DÜZCE’de, TIR’a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde TEM yolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Yeter'in kullandığı 14 AZ 113 plakalı kamyonet, önünde seyreden Ali Rıza...
GÜVENLİK 15.11.2019, 14:43
DÜZCE’de, TIR’a arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde TEM yolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Yeter'in kullandığı 14 AZ 113 plakalı kamyonet, önünde seyreden Ali Rıza Bozbıyık'ın sürücüsü olduğu 06 FU 0804 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Mehmet Yeter hasar gören kamyonette sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet Yeter itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile araçtan çıkarıldı. Yeter, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, öğle saatlerinde TEM yolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mehmet Yeter'in kullandığı 14 AZ 113 plakalı kamyonet, önünde seyreden Ali Rıza Bozbıyık'ın sürücüsü olduğu 06 FU 0804 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Mehmet Yeter hasar gören kamyonette sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet Yeter itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma ile araçtan çıkarıldı. Yeter, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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