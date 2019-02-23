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TIR’a çarpan kamyonet hurdaya döndü, sürücü hafif yaralandı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, TIR’a arkadan çarpan kamyonet hurdaya dönerken, sürücü Çetin Çatak (45), hafif yaralandı. Kaza, bu sabah saat 06.30 sıralarında Orhangazi-Bursa Karayolu Çeltikçi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çetin...

TIR’a çarpan kamyonet hurdaya döndü, sürücü hafif yaralandı
BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, TIR’a arkadan çarpan kamyonet hurdaya dönerken, sürücü Çetin Çatak (45), hafif yaralandı.
Kaza, bu sabah saat 06.30 sıralarında Orhangazi-Bursa Karayolu Çeltikçi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çetin Çatak'ın kullandığı 34 BAM 868 plakalı cips yüklü kapalı kasa kamyonet, önünde giden Ferman Çimen'in(33) kullandığı 16 VL 049 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet yan yattı. Kamyonet hurdaya dönerken, sürücü Çetin Çatak kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kamyonetin kasasında bulunan cipsler ise yola savruldu.
Kaza nedeniyle trafik ekipleri Yalova-Bursa karayolunda önlem alırken, trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen kamyonet çekici yardımı ile kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

 

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