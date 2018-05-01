TIR’a arkadan çarpan minibüs ikiye bölündü

AMASYA'da önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan minibüs, iki parçaya ayrıldı.

Kaza, bugün Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sezer Hombaç'ın idaresindeki 05 FE 533 plakalı minibüs, yolun sağ şeridinde seyir halindeki İskender Temel'in yönetimindeki 42 GN 576 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Sürücülerin yara almadan atlattıkları kazada, minibüsün iki parçaya ayrıldı. Kaza ile ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

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