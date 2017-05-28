TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza saat 17.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Mehmet Kabul yönetimindeki 58 UE 825 dorse 58 TL 847 çekici plakalı TIR, Erzurum'dan Antalya'ya giden Kadir Altıkat yönetimindeki 16 KE 827 plakalı 27 yolcusu bulunan yolcu otobüsüne yandan çarptı. TIR çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki boş alana sürüklendi.
Kazada hafif yaralanan TIR sürücüsü Mehmet Kabul, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sivas-Erzincan karayolunun Sivas yönü bir süre trafiğe kapanırken, kaza yapan otobüsteki 27 yolcu firmanın başka bir otobüsüyle gönderildi.
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