TIR ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı

BOLU'da kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Gölköy Kavşağ'ında meydana geldi. Ankara yönüne giden 52 yaşındaki Vahdettim Gülüm yönetimindeki 34 ZS 2572 plakalı TIR, kavşaktan yola çıkan 42 yaşındaki Tacettin Deniz'in kullandığı otomobile çarptı. Otomobil savrularak trafik lambasına çarparak durdu. Sürücü Tacettin Deniz ile yanında bulunan 37 yaşındaki Mehmet Deniz yaralandı. Yaralılar, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Vahdettin Gülüm, kavşakta sarı ışık yanarken geçtiğini söyleyerek, "Kavşak içerisinden çıkan otomobile çarptıktan sonra ileride durabildim. Sonrasında olan durum bu" dedi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



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