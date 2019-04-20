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TIR, üstündeki iş makinesi ile köprüye takıldı

GAZİANTEP'te dorsesinde iş makinesi yüklü TIR, bulvarda köprüye takıldı. TIR, lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza, öğle saatlerinde, Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Sani Konukoğlu Bulvarı'nda...

TIR, üstündeki iş makinesi ile köprüye takıldı
GAZİANTEP'te dorsesinde iş makinesi yüklü TIR, bulvarda köprüye takıldı. TIR, lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kaza, öğle saatlerinde, Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Sani Konukoğlu Bulvarı'nda ilerleyen 07 MZM 34 plakalı TIR, köprünün altından geçerken, dorsede yüklü iş makinesinin bir bölümü 4 metre 10 santim yüksekliğindeki köprüye takıldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, dorsede bulunan iş makinesinin köprüye çarptığını fark edince aracı durdurdu. Bu sırada bulvarda uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın köprünün altından çıkarılması için lastiklerinin havası indirildi. Araç yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılırken, iş makinesi ve köprüde hasar oluştu.

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