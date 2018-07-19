Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

TIR üst geçide çarptı, tomruklar yola savruldu

Mehmet GÜNEY/İZMİR, ()- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, tomruk yüklü TIR'ın dorsesi üst geçide çarptı. Yola düşen tomruklar nedeniyle, trafik aksadı. Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Akçay Caddesi Sarnıç Kavşağı yakınlarında...

TIR üst geçide çarptı, tomruklar yola savruldu

Mehmet GÜNEY/İZMİR, ()- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, tomruk yüklü TIR'ın dorsesi üst geçide çarptı. Yola düşen tomruklar nedeniyle, trafik aksadı.
Kaza, bugün saat 05.00 sıralarında Akçay Caddesi Sarnıç Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Denizli'den yüklenen tomrukları İzmir'e getiren Rasim Alkış (49) yönetimindeki 20 VF 882 plakalı TIR'ın, Gaziemir'den Karabağlar yönüne giderken dorsesi üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsede bulunan yaklaşık 20 tomruk yola savruldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 
Polis, yolun 2 şeridini yaklaşık 3 saat kapatarak, trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Yoldaki tomruklar, belediye ekiplerinin çalışmasıyla kaldırıldıktan sonra trafik yeniden normale döndü. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325