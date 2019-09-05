TIR sürüye çarptı 20'den fazla koyun telef oldu

VAN'ın Erciş ilçesinde TIR'ın çarptığı sürüden 20 koyun telef oldu.



Kaza, dün gece Van-Bitlis karayolu üzerindeki Erciş ilçesine 30 kilometre mesafedeki Heybeli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Karayolunun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne Mehmet Ali Tekin yönetimindeki 01 CYS 21 plakalı TIR, çarptı. Kazada, Kemal ve Cemal Atlı kardeşlere ait 20'den fazla koyun telef oldu.