TIR sürücüsünün kamyonun altında kalma anı kamerada

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, akaryakıt istasyonu içerisinde yürüyen TIR şoförü Yaşar Canay'ın (65) kamyonun altında kalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, dün sabah saatlerinde Derince Deniz Mahallesi Liman Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun içerisinde meydana geldi. Kendi TIR'ının yanına gitmek için akaryakıt istasyonu içerisinde yürüyen Yaşar Canay, istasyondan geçen Y.K. yönetimindeki 41 R 9406 plakalı kamyonun altında kaldı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar Canay, yaşamını yitirdi.Yaşar Canay'ın akaryakıt istasyonu içerisinde kamyonun altında kaldığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonun akaryakıt istasyonu içerisinde yürüyen Yaşar Canay'a çarpmasının ardından kamyonun ön tekerleğinin Canay'ın üzerinden geçtiği görüldü. Olayla ilgili soruşturması devam ediyor.FOTOĞRAFLI