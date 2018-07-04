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TIR sürücüsü, 20 bin TL'yi yatırırsa tutuksuz yargılanacak

ÇORUM'da, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada kusurlu bulunan ve tutuklu yargılanan TIR sürücüsü Gülman Bayramov, 20 bin TL kefalet ücretini yatırırsa serbest kalacak. Geçen yıl Aralık ayında Servet Kesekler'in (39)...

TIR sürücüsü, 20 bin TL'yi yatırırsa tutuksuz yargılanacak
ÇORUM'da, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada kusurlu bulunan ve tutuklu yargılanan TIR sürücüsü Gülman Bayramov, 20 bin TL kefalet ücretini yatırırsa serbest kalacak.
Geçen yıl Aralık ayında Servet Kesekler'in (39) kullandığı Sungurlu Devlet Hastanesi'ne ait 19 SN 112 plakalı ambulans, Çorum-Sungurlu karayolunun 30. kilometresinde aynı yönde giden TIR'a çarptı. Savrulan ambulans, daha sonra karşı şeride geçerek kamyona vurdu.
Ambulansın şarampole devrildiği kazada araçtaki sağlık memuru Mehmet Akif Akbaş (40) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Servet Kesekler ile beraberindeki Acil Tıp Teknisyeni Elif Çırakoğlu (25) ve Emrah Bezeniroğlu (24), çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonrası gözaltına alınan TIR sürücüsü Gülman Bayramov, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp cezaevine konuldu.
1 kişinin ölümüne, birden fazla kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 3 yıl ile 15 yıl arasında değişen hapis cezasıyla yargılanan Bayramov,  Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Mahkeme heyeti, duruşmada sanık Bayramov’a, "20 bin lira kefalet ücreti karşılığında tutuksuz yargılanacaksın, bu parayı yatırırsan, tahliye olup tutuksuz yargılanacaksın. Ayrıca her duruşmaya katılma zorunluluğunun olduğu hatırlatırım. Eğer bir duruşmaya da gelmezsen tekrar tutuklanır, yatırdığın para da devletin kasasına gider" dedi.
Verilen karara sevinen sanık, parayı yatıracağını ve her duruşmaya da geleceğini söyledi. TIR sürücüsü Gülman Bayramov, 20 bin lira kefalet ücretini yatırınca tahliye olacak.

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