TIR şoförü, beton mikseri çarpınca öldü

AYDIN- İzmir Otoyolu'ndaki Selatin Tüneli çıkışı yol kenarına yanaştırdığı TIR'ından inen şoför Ali Barış Savaş, beton mikserinin çarpmasıyla öldü.Kaza, bugün saat 00.10 sıralarında, Aydın-İzmir Otoyolu Selatin Tüneli çıkışında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden 38 yaşındaki Ali Barış Savaş'ın kullandığı 07 AZV 22 plakalı TIR, iddialara göre arıza yaptı. Bunun üzerine Savaş, tamir için TIR'ı Selatin Tüneli çıkışında yolun kenarına yanaştırdı.Aracından inen Savaş'a, aynı yönden gelen 51 yaşındaki Yaşar Esnaf'ın yönetimindeki 35 AG 9570 plakalı beton mikseri çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR şoförü Savaş, kanlar içinde yerde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine otoyola jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Savaş'ın kaza yerinde öldüğü belirlendi. Beton mikseri şoförü Esnaf, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. TIR şoförü Savaş'ın cesedi ise Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Beton mikseri sürücüsü Yaşar Esnaf, gözaltına alınmadan önce basın mensuplarına kazayı şöyle anlattı:"Eğilmiş TIR'ın etrafında bir şeyler yapıyordu. Aniden yola doğru çıkınca çarptım. Yolda karanlıktı, herhangi bir işaret yoktu."FOTOĞRAF





