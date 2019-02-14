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TIR şoförü, arızayı kontrol için girdiği aracının altında öldü

KIRIKKALE'de, TIR şoförü Mehmet Mede (55), arızayı gidermek için girdiği aracının altında lastik ve rot arasında başının sıkışması sonucu hayatını kaybetti.  Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolunun 11’inci kilometresinde...

TIR şoförü, arızayı kontrol için girdiği aracının altında öldü
KIRIKKALE'de, TIR şoförü Mehmet Mede (55), arızayı gidermek için girdiği aracının altında lastik ve rot arasında başının sıkışması sonucu hayatını kaybetti. 
Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale- Samsun karayolunun 11’inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Mede yönetimindeki 42 DJG 31 plakalı TIR, hareket halindeyken arızalandı. Bunun üzerine Mede, aracı sağa çekip, arızayı giderkem için altına girdi. Mede arızayı kontrole ederken, başı lastik ile rot arasında sıkıştı. Mehmet Mede, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olayı fark eden diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Mehmet Mede'nin cenazesi, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mehmet Mede'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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