TIR, servis minibüsüne çarptı: 19 yaralı

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ın Şarkışla İlçesi'nde öğretmen ve öğrencileri taşıyan servis minibüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Sivas-Kayseri karayolu üzerinde, Şarkışla İlçesi girişinde meydana geldi. Salih Duman yönetimindeki 76 DF 754 plakalı TIR, yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığının düştüğü kavşakta, İdris Cesur kontrolündeki 58 TS 450 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte minibüste bulunan 7 öğrenci, 5 öğretmen ve 5 kamu çalışanı yaralandı. Yaralılar ilçedeki ve Sivas'taki çeşitli hastanelerde tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

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