TIR şasesinde uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 sanığa hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - VAN'dan aldıkları 50 kilo uyuşturucuyu TIR şasesinde saklayan 50 yaşındaki Erol Yaldız'a 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 18 yıl hapis, 36 bin TL adli para cezası ve suça katılan sürücü Fatih Mehmet Kısakol'a da aynı suçtan, 27 yıl hapis, 45 bin TL para cezası verildi. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerinin 19 Haziran 2016 tarihindeki yol kontrolleri sırasında bir TIR’ın dorsesinde şase kısmına gizlenen 50 kilo eroin ele geçirildi. Doğu illerine eşya götüren ve dönüşte uyuşturucu madde getiren Erol Yaldız polisteki sorgusunda uyuşturucu götürdüğü ve TIR şoförü Fatih Mehmet Kısakol'un durumundan haberdar olduğunu söyledi. Bunun üzerine 2 şüpheli tutuklandı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar; Erol Yaldız, Fatih Mehmet Kısakol ve avukatları katıldı. Aracında yakalanan uyuşturucuyu baskı ve tehdit altında taşıdığını söyleyen Erol Yaldız savunmasında "Van'da ev eşyası götürdüm. Fatih'te aynı yere yük götürdü. Çocuklarım eşim var. Neden uyuşturucu taşıyayım= İfademi geri çekmem konusunda tehdit edildim. Ben, polis çevirmesine yakalandığımızda çok mutlu oldum. Uyuşturucuyu aileme karşı yapılan tehdit yüzünden yaptım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Tutuklu diğer sürücü Mehmet Fatih Kısakol ise, TIR'la 5 yıl uluslararası yük taşıdığını ifade ederken, "Van'a beraber gittik. Kendi aracım dururken neden başkasının aracında uyuşturucu taşıyayım. Adalet tecelli edecektir. Ben kimsenin ailesini tehdit etmedim" diye konuştu. Mahkeme heyeti 50 kilo uyuşturucu sahibi olduğu TIR'ın şasesinde bulunan Erol Yaldız'a 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 18 yıl hapis, 36 bin TL adli para, suça katılan TIR sürücüsü Fatih Mehmet Kısakol'a da aynı suçtan, 27 yıl hapis, 45 bin TL adli para cezası verdi.

FOTOĞRAFLI