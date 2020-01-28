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TIR parkında aküler çalındı
GÜVENLİK 28.01.2020, 16:16
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SAKARYA’nın Akyazı ilçesindeki park alanında, 8 kamyon ve TIR'ın aküleri çalındı.
Akyazı'daki kamyon ve TIR parkında yaşanan hırsızlık olayı sabah araçlarını çalıştırmak isteyen sürücüler tarafından fark edildi. Jandarma, hırsılık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Sabah aracının başına geldiğinde akünün çalındığını fark eden Fatih Kurtoğlu, “Sabah araç başına geldim, baktım aküler çalınmış işe gidemedim. Burada hiçbir güvenlik önlemi yok, araçlarımızı evimizin oraya götürüp bırakamıyoruz. 2600 liraya aldığım akünün daha borcunu ödüyoruz” dedi.
Aracının aküsü çalınan Mehmet Ali Özdemir de hırsızlara seslenerek, "Çaldığınız aküleri geri getirin. Biz 300 liradan geri alacağız, hiçbir şey yapmayacağız" diye konuştu.
Akyazı TIR ve Kamyoncular Kooperatif Başkanı Celil Ünlütürk ise "Akyazı Belediyesi’nin geçici olarak bize tahsisini yapmış olduğu yere, üyelerimiz araçlarını bırakıyor. Kalıcı yer konusunun meclis onayından geçtiği belirtildi. En kısa sürede daha iyi şartlar altında, TIR parkı yapılacak. Sabah yaşanan hırsızlık olayında üyelerimiz maddi zarara uğradı. Faillerin en kısa sürede yakalanmasını istiyoruz" dedi.
Akyazı'daki kamyon ve TIR parkında yaşanan hırsızlık olayı sabah araçlarını çalıştırmak isteyen sürücüler tarafından fark edildi. Jandarma, hırsılık olayıyla ilgili çalışma başlattı.
Sabah aracının başına geldiğinde akünün çalındığını fark eden Fatih Kurtoğlu, “Sabah araç başına geldim, baktım aküler çalınmış işe gidemedim. Burada hiçbir güvenlik önlemi yok, araçlarımızı evimizin oraya götürüp bırakamıyoruz. 2600 liraya aldığım akünün daha borcunu ödüyoruz” dedi.
Aracının aküsü çalınan Mehmet Ali Özdemir de hırsızlara seslenerek, "Çaldığınız aküleri geri getirin. Biz 300 liradan geri alacağız, hiçbir şey yapmayacağız" diye konuştu.
Akyazı TIR ve Kamyoncular Kooperatif Başkanı Celil Ünlütürk ise "Akyazı Belediyesi’nin geçici olarak bize tahsisini yapmış olduğu yere, üyelerimiz araçlarını bırakıyor. Kalıcı yer konusunun meclis onayından geçtiği belirtildi. En kısa sürede daha iyi şartlar altında, TIR parkı yapılacak. Sabah yaşanan hırsızlık olayında üyelerimiz maddi zarara uğradı. Faillerin en kısa sürede yakalanmasını istiyoruz" dedi.
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