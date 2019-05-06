TIR, otomobile çarptı: 2 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında, TEM yolu Gebze gişeleri mevkiinde meydana geldi. Mirali Seyit yönetimindeki 49A39110 İran plakalı TIR, önündeki Kürşat Öztürk'ün kullandığı 06 FN 6330 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobilin arka kısmı çarpmanın etkisiyle katlandı. Kazada, Kürşat Öztürk ile otomobilde bulunan Nihat Can yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis, İran uyruklu TIR sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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