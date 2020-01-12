Son Dakika
TIR, önce otomobile sonra sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜVENLİK 12.01.2020, 21:32
3
ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, TIR, önce park halindeki otomobile sonra yol kenarındaki sürücüsü Mustafa Uçan'a (42) çarptı. Kazada Uçan öldü, otomobildeki kız kardeşi Yasemin Yalman ise yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Adana- Gaziantep (TAG) yolunda meydana geldi. Hatay'ın Erzin ilçesinden Adana'ya tedavi için hastaneye gitmek üzere yola çıkan Mustafa Uçan yönetimindeki 60 VB 708 plakalı otomobil hareket halindeyken benzini bitti. Otomobili yolun sağına çeken Uçan, araçtan indi. Bu sırada Seyfettin D.'nin kullandığı 33 CLT 76 plakalı TIR, önce otomobile sonra Uçan'a çarptı. Kazada, Uçan ile otomobildeki kız kardeşi Yasemin Yalman yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Uçan ardından Ceyhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uçan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kız kardeşi Yalman ise aynı hastanede tedaviye alındı.
1 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Uçan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp'a kaldırıldı. Ağabeyinin öldüğünü öğrenen kız kardeşi Yasemin Yalman ise Acil Servis önünde sinir krizi geçirdi.
TIR sürücüsü Seyfettin D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Adana- Gaziantep (TAG) yolunda meydana geldi. Hatay'ın Erzin ilçesinden Adana'ya tedavi için hastaneye gitmek üzere yola çıkan Mustafa Uçan yönetimindeki 60 VB 708 plakalı otomobil hareket halindeyken benzini bitti. Otomobili yolun sağına çeken Uçan, araçtan indi. Bu sırada Seyfettin D.'nin kullandığı 33 CLT 76 plakalı TIR, önce otomobile sonra Uçan'a çarptı. Kazada, Uçan ile otomobildeki kız kardeşi Yasemin Yalman yaralandı.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Uçan ardından Ceyhan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uçan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kız kardeşi Yalman ise aynı hastanede tedaviye alındı.
1 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Uçan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp'a kaldırıldı. Ağabeyinin öldüğünü öğrenen kız kardeşi Yasemin Yalman ise Acil Servis önünde sinir krizi geçirdi.
TIR sürücüsü Seyfettin D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
6°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Ocak 2020
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:18
|İkindi
|15:43
|Akşam
|18:05
|Yatsı
|19:30
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Real Sociedad
|19
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|19
|11