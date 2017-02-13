TIR'lı dolandırıcılık şebekesine operasyon

Tufan HAMARAT / İZMİR, () - BALIKESİR'in Gönen İlçesi'nde yaklaşık 50 bin TL'lik ham deriyle Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde faaliyet gösteren başka bir firmadan da 250 bin TL değerindeki kabak ve ay çekirdeğini TIR'a yükleyip, teslim edilmesi gereken yere ulaştırmayan dolandırıcılık şebekesi, İzmir'de polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Aralarında TIR şoförüyle sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Gönen İlçesi'nde faaliyet gösteren bir firmadan yaklaşık 50 bin TL değerindeki ham deriyi İzmir'in Aliağa İlçesi'ndeki firmaya götürmek üzere TIR'a yükleyen ve kendini G.C. olarak tanıtan şoför teslimatı yapmayınca, Gönen'deki firmanın sahipleri polise başvurdu. Polis olayla ilgili çalışma yürütürken, bu kez de Kocaeli'nin Derince İlçesi'nden TIR'a yüklenen ve İzmir'e götürülmesi istenen yaklaşık 250 bin TL'lik kabak ve ay çekirdeği, gereken yere teslim edilmedi. Bunun üzerine Derince'deki firmanın yetkilileri de polise şikayette bulundu. Çalışma yapan polis, iki olayda da kullanılan TIR'ın aynı ve İzmir'de yaşayan F.E.'ye ait olduğunu, kendini G.C. olarak tanıtan TIR şoförünün adının da A.Ş. olduğunu belirledi.

ÇEKİRDEKLER DEPODA BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şebekeyi deşifre edip operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında TIR'ın sahibi F.E. ile şoför A.Ş.'nin de bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında, Kocaeli'den TIR'a yüklenen çuvallardaki 250 bin TL değerindeki kabak ve ay çekirdeği İzmir'in Bayraklı İlçesi'ndeki bir depoda ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından Balıkesir'den gelen polis ekiplerine teslim edildi. Çekirdekler de sahibine verildi.



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