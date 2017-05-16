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TIR lastiğinden 114 kilo esrar çıktı

EDİRNE’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak isteyen bir TIR’ın lastiklerinde 114 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili aralarında TIR sürücüsünün de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. Bulgaristan’a...

TIR lastiğinden 114 kilo esrar çıktı
EDİRNE’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a çıkış yapmak isteyen bir TIR’ın lastiklerinde 114 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili aralarında TIR sürücüsünün de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.
Bulgaristan’a çıkış yapmak için Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı’na gelen Türk sürücü F.A.’nın kullandığı Bulgar plakalı TIR, gelen istihbari bilgi üzerine x-ray taramasından geçirildi. TIR’ın lastikleri ve yedek lastiğinde farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine, araç arama hangarına çekildi. Narkotik dedektör köpeği Coko’nun da kullanıldığı aramalarda, TIR aracının lastikleri ve yedek lastiğinin içerisine gizlenmiş 69 poşet içerisinde piyasa değeri 1 milyon 720 bin lira olan 114 kilo esrar ele geçirildi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
TIR sürücüsü F.A. ve olayla bağladığı olduğu belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 6 şüpheli dün Edirne Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine konuldu. 1 şüpheli ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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