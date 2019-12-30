TIR'lar kaydı, Bursa- Ankara karayolu ulaşıma kapandı (2)
KARAYOLUNA GİRİŞLER KAPATILDI Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 3 TIR'ın kaymasıyla Bursa- Ankara yolu 2 saat trafiğe kapandı. TIR'lardan birinin kaldırılmasıyla yol tek şerit olarak trafiğe...
KARAYOLUNA GİRİŞLER KAPATILDI
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit Boğazı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle 3 TIR'ın kaymasıyla Bursa- Ankara yolu 2 saat trafiğe kapandı. TIR'lardan birinin kaldırılmasıyla yol tek şerit olarak trafiğe açıldı. Diğer iki TIR'ı yoldan kaldırma çalışmaları 3 saati aşkın süredir devam ederken, karayolunda 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Bu nedenle trafik ekipleri, İnegöl ilçesi girişinde bulunan Mobilya Sanayi Kavşağı'ndan TIR'ları ve araçları geri çevirmeye başladı. İki TIR'ı yoldan kaldırma işlemi ve Bursa-Ankara karayolunda oluşan yoğun trafik nedeniyle sürücüler bilgilendirilerek karayoluna girişlerine izin verilmedi.
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), ()
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