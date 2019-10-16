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TIR'la çarpışan kamyonun sürücüsü öldü
İZMİR'in Aliağa ilçesinde, TIR'la kafa kafaya çarpışan kamyonun sürücüsü Nizamettin Sevinç (41), yaşamını yitirdi. Kaza, öğle saatlerinde, Aliağa'ya bağlı Aşağışakran Mahallesi'nde meydana geldi. Nizamettin Sevinç yönetimindeki...
GÜVENLİK 16.10.2019, 17:38
İZMİR'in Aliağa ilçesinde, TIR'la kafa kafaya çarpışan kamyonun sürücüsü Nizamettin Sevinç (41), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, Aliağa'ya bağlı Aşağışakran Mahallesi'nde meydana geldi. Nizamettin Sevinç yönetimindeki 06 BCM 288 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen H.B.'nin (22) kullandığı 41 YE 578 plakalı TIR çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Nizamettin Sevinç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı H.B. ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaza, öğle saatlerinde, Aliağa'ya bağlı Aşağışakran Mahallesi'nde meydana geldi. Nizamettin Sevinç yönetimindeki 06 BCM 288 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen H.B.'nin (22) kullandığı 41 YE 578 plakalı TIR çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Nizamettin Sevinç'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı H.B. ise ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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