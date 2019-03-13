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TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), ()- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kavşakta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Sevilay Irmak (42), yaşamını yitirdi. Kaza, saat 09.00 sıralarında, İzmir- Çanakkale karayolu Helvacı Kavşağı'nda...

TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), ()- İZMİR'in Aliağa ilçesinde, kavşakta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Sevilay Irmak (42), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, İzmir- Çanakkale karayolu Helvacı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne giden Ahmet A.'nın (51) kullandığı 35 AZ 0797  plakalı hurda yüklü TIR, kavşakta Helvacı Mahallesi yönünden gelen Sevilay Irmak yönetimindeki 01 BS 925 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Sevilay Irmak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Irmak'ın cesedi, jandarmanın incelemesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, TIR şoförü Ahmet A.'yı gözaltına aldı. Kaza nedeniyle yol iki saat süreyle tek şeritten verildi. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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