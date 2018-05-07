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TIR'la çarpışan otomobildeki polis memuru öldü

ANTALYA’nın Akseki ilçesi yakınlarında otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada, polis memuru Süleyman Battal (28) yaşamını yitirdi. Kaza, Akseki-Seydişehir karayolunun Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akseki istikametine...

TIR'la çarpışan otomobildeki polis memuru öldü
ANTALYA’nın Akseki ilçesi yakınlarında otomobil ile TIR’ın çarpıştığı kazada, polis memuru Süleyman Battal (28) yaşamını yitirdi.
Kaza, Akseki-Seydişehir karayolunun Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Akseki istikametine giden polis memuru Süleyman Battal'ın kullandığı 58 SH 506 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Selahattin Abalı yönetimindeki 01 Y 7420 plakalı TIR'la çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Battal, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Akseki Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Battal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
Süleyman Battal’ın Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yaptığı ve memleketi Konya'nın Doğanşehir ilçesinden izin dönüşünde kazanın meydana geldiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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