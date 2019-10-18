TIR'la çarpışan otomobilde sürücü yaralandı, eşi öldü
Yusuf ÇINAR/ALACA (Çorum), ()- ÇORUM'un Alaca ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen TIR'la çarpışan otomobildeki Ayşe Şahin (62) hayatını kaybetti, sürücü eşi Cuma Şahin (64) ağır yaralandı. Kaza, öğlen saatlerinde, Çorum- Yozgat...
Yusuf ÇINAR/ALACA (Çorum), ()- ÇORUM'un Alaca ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen TIR'la çarpışan otomobildeki Ayşe Şahin (62) hayatını kaybetti, sürücü eşi Cuma Şahin (64) ağır yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Çorum- Yozgat yolu Zile- Sungurlu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre kırmızı ışıkta geçen İsmail A.'nın (43) kullandığı 33 NIN 41 plakalı TIR, kavşakta, Cuma Şahin yönetimindeki 60 DE 436 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve hurdaya dönen otomobildeki Cuma Şahin ve eşi Ayşe Şahin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ayşe Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Cuma Şahin'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
TIR sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
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