TIR, köprünün beton bloğuna çarptı, faciadan dönüldü

Taylan YILDIRIM- Tufan HAMARAT/İZMİR, () - İZMİR'in Bornova İlçesi'ndeki Osman Kibar Köprülü Kavşağı'nın altındaki tünelden geçmek isteyen TIR'ın dorsesindeki boya tankı, köprünün beton bloklarına çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çöken bloklar nedeniyle caddedeki trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde Ankara Caddesi Bornova İlçesi Osman Kibar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kemalpaşa yönünden Konak yönüne giden İsmail Terim yönetimindeki çekicisi 35 UR 423, dorsesi 35 AR 416 plakalı TIR, köprülü kavşağın altından geçmek istedi. Ancak TIR'ın dorsesindeki boya tankı, 4.80 metre yüksekliğindeki köprülü kavşağın beton bloklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan beton blokları yola düştü. Arkadan gelen 35 AE 1512 plakalı kamyon da duramayıp bloklara çarptı.

Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle cadde araç trafiğine kapandı. Karayolları ekipleri beton blokları yoldan kaldırmak için çalışma başlattı. Trafik akışı ise kontrollü olarak yan yoldan sağlanmaya çalışıldı.

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