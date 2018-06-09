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TIR, kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, yabancı plakalı TIR, kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı. Kaza, Osmancık ilçesinden geçen Samsun-İstanbul D-100 karayolu üzeri Şenyurt Mahallesi Ömer Derindere Bulvarı Karayolları...

TIR, kırmızı ışıkta duran otomobile çarptı: 1 yaralı
ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, yabancı plakalı TIR, kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarptı, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Osmancık ilçesinden geçen Samsun-İstanbul D-100 karayolu üzeri Şenyurt Mahallesi Ömer Derindere Bulvarı Karayolları ışıklı kavşağında meydana geldi. Samsun'dan İstanbul istikametine giden Emrah Acar yönetimindeki 06 M 3892 plakalı otomobil kırmızı ışıkta durdu. Aynı yönde  ilerleyen Gaga Rukhadzade yönetimindeki GA 110 GA plakalı TIR, duramayarak önünde duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan, yeni ameliyattan çıkmış, sürücünün eşi Semra Acar yaralandı. Yaralı Semra Acar olay yerine sevk edilen ambulansla Osmancık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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