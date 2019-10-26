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TIR'ın lastiklerinden kaçak sigara çıktı
ADANA'da şüphe üzerine durdurulan 3 araçta toplam 2 bin 965 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. TIR şoförünün kaçak sigaraları lastiklerin içerisine gizlediği ortaya çıktı. Adana Kaçakçılık ve...
GÜVENLİK 26.10.2019, 10:45
ADANA'da şüphe üzerine durdurulan 3 araçta toplam 2 bin 965 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. TIR şoförünün kaçak sigaraları lastiklerin içerisine gizlediği ortaya çıktı.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine 3 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, toplam 2 bin 965 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförünün kaçak sigaraları aracın lastiklerinin içerisine gizlediği belirlendi.
Gözaltına alınan araçların sürücüleri S.C., F.B. ve Ş.D., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'ndaki uygulama noktasında şüphe üzerine 3 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda, toplam 2 bin 965 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförünün kaçak sigaraları aracın lastiklerinin içerisine gizlediği belirlendi.
Gözaltına alınan araçların sürücüleri S.C., F.B. ve Ş.D., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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