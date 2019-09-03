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TIR'ın lastiklerinden 44 kilo eroin çıktı (3)
TUTUKLANDILAR Eskişehir'de, TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan İ.Ş. ile U.Ö., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla...
GÜVENLİK 03.09.2019, 15:56
TUTUKLANDILAR
Eskişehir'de, TIR'ın lastiklerine gizlenmiş paketler halinde ele geçirilen 44 kilo eroin ile ilgili gözaltına alınan İ.Ş. ile U.Ö., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklandı.
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