TIR'ın lastikleri yandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde otoyolda TIR'ın balatalarının tutuşması sonucu lastikleri alev aldı. İtfaiye ekipleri TIR'ın yanan lastiklerini söndürdü.
Olay, saat 03.00 sıralarında, TEM Otoyolu Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Zonguldak Ereğli'den yüklediği boruları İstanbul'a götüren Adnan Yener idaresindeki 67 SC 193 plakalı TIR'ın balatalarının tutuşması sonucu yangın çıktı. Adnan Yener aracını yolun kenarın çekerek itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan lastikleri söndürerek yangının büyümesine engel olurken, araçta hasar oluştu.
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Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde otoyolda TIR'ın balatalarının tutuşması sonucu lastikleri alev aldı. İtfaiye ekipleri TIR'ın yanan lastiklerini söndürdü.