TIR'ın dorsesinden taşan raylara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK’te, önündeki TIR'ın dorsesinden dışarı taşan raylara çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-755 karayolu Hamzalar Köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden 54 yaşındaki Mustafa Güdüş yönetimindeki 78 BP 189 plakalı TIR, yol kenarındaki haddehaneye girmek için dönüş yaptı. Bu sırada arkadan gelen 58 yaşındaki Yüksel Ekinci yönetimindeki 14 KJ 190 plakalı otomobil, TIR'ın dorsesinden 6 metre 70 santim dışarıya taşan raylara çarptı. 24 metre uzunluğundaki raylardan birisi, otomobilin üst tarafını arka koltuğa kadar giyotin gibi kesti. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yüksel ve eşi Nurgül Ekinci ağır yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çifti otomobilden çıkarıp ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ekinci çiftinin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Otomobilin üzerindeki ray, iş makinesi yardımıyla çıkartıldı. TIR'ın dorsesinden taşan raylar için ışıklandırma gibi bir önlem almayan şoför Mustafa Güdüş gözaltına alındı.

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