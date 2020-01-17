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TIR'ın dorsesindeki 10 tonluk mermer blok, kasayı kırarak karayoluna düştü
GÜVENLİK 17.01.2020, 22:00
BURDUR'da, TIR'ın dorsesindeki yaklaşık 10 ton ağırlığındaki mermer blok, sürücüsünün manevra yaptığı sırada kasayı kırarak karayoluna düştü.
Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. İbrahim Tosun (38) yönetimindeki 15 DJ 344 plakalı TIR'ın dorsesinde bulunan yaklaşık 10 ton ağırlığındaki mermer blok, araç Antalya kavşağından Afyonkarahisar istikametine döndüğü sırada dorsenin kasasını kırarak yola düştü. Bu sırada yolda herhangi bir araç olmaması olası faciayı önledi.
Kaza sonrası Burdur Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yolda önlem alırken, yola düşen mermer blok ise vinç yardımıyla başka bir kamyona yüklenerek götürüldü.
Mermer bloğun yüklenmesi sırasında Burdur- Afyonkarahisar karayolundaki trafik kontrollü olarak sağlandı.
Kaza, akşam saatlerinde meydana geldi. İbrahim Tosun (38) yönetimindeki 15 DJ 344 plakalı TIR'ın dorsesinde bulunan yaklaşık 10 ton ağırlığındaki mermer blok, araç Antalya kavşağından Afyonkarahisar istikametine döndüğü sırada dorsenin kasasını kırarak yola düştü. Bu sırada yolda herhangi bir araç olmaması olası faciayı önledi.
Kaza sonrası Burdur Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yolda önlem alırken, yola düşen mermer blok ise vinç yardımıyla başka bir kamyona yüklenerek götürüldü.
Mermer bloğun yüklenmesi sırasında Burdur- Afyonkarahisar karayolundaki trafik kontrollü olarak sağlandı.
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