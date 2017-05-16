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TIR'ın dorsesinde yakalanan DHKP-C şüphelileri serbest kaldı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nın TIR Parkı'ndaki bir TIR'ın dorsesinde, yurt dışına kaçmaya çalışırken havasızlıktan bayılmak üzereyken yakalanan DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi, mahkemece...

TIR'ın dorsesinde yakalanan DHKP-C şüphelileri serbest kaldı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nın TIR Parkı'ndaki bir TIR'ın dorsesinde, yurt dışına kaçmaya çalışırken havasızlıktan bayılmak üzereyken yakalanan DHKP-C üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi, mahkemece serbest bırakıldı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerinde bulunan Kemalköy'deki TIR Parkı'nda A.O.S. yönetimindeki Denizli plakalı TIR'da arama yaptı. Aramada dorsede saatlerce kapalı kaldıkları belirlenen 1'i kadın 4 kişi, havasızlıktan bayılmak üzereyken bulundu. Şüpheliler T.A., M.V., C.V. ve F.V.'nin, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları tespit edildi.
Şüpheliler, terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları, haklarında arama kararı bulunmadığı ancak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurtdışına çıkış yasakları bulunduğu belirlenerek, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan T.A., M.V., C.V. ve F.V., İstanbul'daki mahkemenin kararı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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