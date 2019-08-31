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TIR'ın çarptığı ağaç, park halindeki otomobillerin üzerine devrildi
KONYA'da bir TIR'ın çarptığı öne sürülen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir...
GÜVENLİK 31.08.2019, 09:45
KONYA'da bir TIR'ın çarptığı öne sürülen ağaç, park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.
Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir nakliyat firmasına ait TIR'ın çarptığı ağaç, park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. Olay yerine gelen araç sahipleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Araçların üzerindeki ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Hulusi Baybal Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir nakliyat firmasına ait TIR'ın çarptığı ağaç, park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olmadı. Olay yerine gelen araç sahipleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Araçların üzerindeki ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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