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TIR'ın akaryakıt istasyonu çalışanına çarpma anı güvenlik kamerasında
GÜVENLİK 09.01.2020, 21:13
BOLU'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, akaryakıt istasyonunda marketin önünde duran çalışana çarptı. TIR ile marketin duvarı arasında sıkışan istasyon çalışanı yere düşerken, o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Kaza, dün gece saatlerinde TEM yolu Bolu Dağı Tüneli mevkiindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otoyoldan akaryakıt istasyonuna giriş yapan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu markete doğru yöneldi. Sürücü, markete çarpmamak için son anda direksiyonunu kırınca, akaryakıt istasyonu çalışanı Emir Bayraktar'a çarptı. Marketin duvarı ile manevra yapan TIR'ın arasında sıkışan Bayraktar, aracın hareket etmesiyle düştü. Bayraktar, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Bayraktar, yere çömelip yaşadığı şoku atlatmaya çalıştı.
Kaza sırasında marketteki çalışanlar da büyük korku yaşadı. TIR'ın Bayraktar'a çarpmasının ardından içeride bulunan çalışanlar "Emir'e bir şey oldu" diyerek dışarıya koştu. O anlar güvenlik kamerası görünütlerine saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine gelen polis ekiperince gözaltına alınan ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaza, dün gece saatlerinde TEM yolu Bolu Dağı Tüneli mevkiindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otoyoldan akaryakıt istasyonuna giriş yapan TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu markete doğru yöneldi. Sürücü, markete çarpmamak için son anda direksiyonunu kırınca, akaryakıt istasyonu çalışanı Emir Bayraktar'a çarptı. Marketin duvarı ile manevra yapan TIR'ın arasında sıkışan Bayraktar, aracın hareket etmesiyle düştü. Bayraktar, kazadan yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Bayraktar, yere çömelip yaşadığı şoku atlatmaya çalıştı.
Kaza sırasında marketteki çalışanlar da büyük korku yaşadı. TIR'ın Bayraktar'a çarpmasının ardından içeride bulunan çalışanlar "Emir'e bir şey oldu" diyerek dışarıya koştu. O anlar güvenlik kamerası görünütlerine saniye saniye yansıdı.
İhbar üzerine gelen polis ekiperince gözaltına alınan ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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