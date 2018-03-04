TIR'ın açılan brandası, otomobilin tekerleğine sıkıştı: 4 yaralı

BURSA İnegöl ilçesinde TIR'ın dorsesinin açılan brandası, karşı yönden gelen otomobilin ön tekerleğine sıkıştı. Takla atan otomobildeki 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl- Domaniç karayolunda meydana geldi. Kütahya’nın Domaniç ilçesinden Bursa'nın İnegöl ilçesine giden Musa Kurt yönetimindeki 34 NT 7259 plakalı TIR’ın dorsesini kapatan branda açıldı. TIR'ın taşıdığı beşer kiloluk bidonlardaki su yola saçılırken, sürüklenen branda ise karşı yönden gelen Mahmut Akay (38) yönetimindeki 16 Z 0646 plakalı otomobilin sol ön tekerleğine sıkıştı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun sağındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü Akay ile yanındaki Rabia Akay (9), Ahmet Akay (73) ve Ahmet Durgut (72) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri ve diğer sürücüler tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SULARI ARAÇLARINA YÜKLEYİP GÖTÜRDÜLER

Kaza sırasında TIR’ın dorsesinden yola dağılan suların bir kısmı ise yoldan geçen bazı sürücüler tarafından araçlarına yüklenip götürüldü.



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