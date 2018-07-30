TIR ile traktör çarpıştı: 1 ölü

Halit YILMAZ/ŞEFAATLİ (Yozgat), () - YOZGAT’ın Şefaatli ilçesinde, TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü Abdullah İcik (62), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Yozgat- Şefaatli yolunun Kızılkoca mevkisinde meydana geldi. Şefaatli ilçesindeki Erkekli köyünden ilçe merkezine buğday taşıyan Abdullah İcik yönetimindeki 66 AH 844 plakalı traktör, Ejder D.'nin (50) kullandığı 50 KC 853 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü Abdullah İcik, yaşamını yitirdi. TIR sürücüsü Ejder D., gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Halit YILMAZ/ŞEFAATLİ (Yozgat), () - YOZGAT’ın Şefaatli ilçesinde, TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü Abdullah İcik (62), yaşamını yitirdi.