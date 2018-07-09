Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Japonya’da yağmur felaketi
Japonya’da yağmur felaketi
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne ve oğlu öldürüldü
Yalova'da kız kaçırma kavgası: Anne...
Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır: 24 ölü, 318 yaralı
Tekirdağ'da tren faciasında bilanço ağır:...
Tekirdağ'da yolcu treninin 6 vagonu devrildi: 10 ölü 73 yaralı var
Yolcu treni faciası: 10 ölü...

TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Esat TAŞTEKİN- Levent BOZTEPE/ERGANİ, ÇERMİK (Diyarbakır), ()- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 2'si kadın, 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza, saat 07.00 sıralarında Ergani- Çermik...

TIR ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

Esat TAŞTEKİN- Levent BOZTEPE/ERGANİ, ÇERMİK (Diyarbakır), ()- DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 2'si kadın, 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Ergani- Çermik karayolu Yolbulan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ergani yönüne giden Abdullah Özçifçi yönetimindeki 16 DML 98 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bedri Ortaç yönetimindeki 47 PZ 475 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan aynı aileden oldukları belirtilen Meliha, Fatma ve Umut Özçifçi olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüsü Abdullah Özçifçi ise ağır yaralandı.
​Abdullah Özçifçi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cesetler de aynı hastanenin morguna kondu. 
Kazanın ardından TIR şoförü Bedri Ortaç gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325