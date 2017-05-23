TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

TEKİRDAĞ’ın Ergene İlçesi’nde kavşaktan dönüş yapan TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ekrem İnandım öldü.

Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Tekirdağ’ın Ergene İlçesi, Ulaş Mahallesi’nde meydana geldi. Ekrem İnandım yönetimindeki 59 YL 712 plakalı otomobille, kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada Yavuz K. yönetimindeki 22 RL 298 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada otomobili kullanan İnandım, hayatını kaybetti. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İnandım’ın cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Yavuz K. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.