TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi ise ağır yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Adana yolu Narlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mehmet Reșit Gezer (30) yönetimindeki 01 ABV 029 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Mürsel Kaçmaz yönetimindeki 09 AAY 218 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girdi. Kazada, sürücü Mehmet Reşit Gezer ile otomobilde bulunan Mehmet Ali (3), Șadiye (29), Çiğdem (24), Sena (1), Azra Gezer (3) ile Afitap Bilir (32) ve Mehmet Șirin (23) araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 8 kişi, ekipler tarafından otomobilden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Mehmet Reşit Gezer'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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