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TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

BURSA’nın İznik ilçesinde, TIR ile kamyonet çarpıştı. Kamyonet sürücüsü  sıkıştığı yerden sağlık ekipleri ve jandarma tarafından kurtarılırken, TIR sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza öğleden sonra, İznik-Yenişehir...

TIR ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
BURSA’nın İznik ilçesinde, TIR ile kamyonet çarpıştı. Kamyonet sürücüsü  sıkıştığı yerden sağlık ekipleri ve jandarma tarafından kurtarılırken, TIR sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza öğleden sonra, İznik-Yenişehir karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. İznik istikametinden gelmekte olan Ferhat Boz yönetimindeki 16 NUT 20 plakalı kamyonet, viraja girdiği sırada karşı yönden gelen İsmail Yerebatmaz'ın kullandığı TLF 886 yabancı plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışma sonrası kamyonette sıkışan sürücü Boz, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay  yerine gelen 112 Acil servis ve jandarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak ambulansa hastaneye götürüldü. Boz'un ayağında kırık olduğu öğrenildi. Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Yerebatmaz ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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