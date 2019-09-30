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TIR ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), () - KONYA'nın Kulu ilçesinde, TIR ve kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 03.30 sıralarında, Kulu'ya bağlı Karacadağ Mahallesi'nde...

GÜVENLİK 30.09.2019, 10:55
TIR ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), () - KONYA'nın Kulu ilçesinde, TIR ve kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında, Kulu'ya bağlı Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Ünal (56) yönetimindeki 42 M 4394 plakalı kamyon ile Serdal Taş'ın (24) kullandığı 42 ADC 560 plakalı TIR, virajda kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerin yaralandığı kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Fevzi Ünal ile Serdal Taş'ı ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan ve sağlık durumunun kritik olduğu belirlenen Fevzi Ünal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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