TIR ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), () - KONYA'nın Kulu ilçesinde, TIR ve kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 03.30 sıralarında, Kulu'ya bağlı Karacadağ Mahallesi'nde...
Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), () - KONYA'nın Kulu ilçesinde, TIR ve kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında, Kulu'ya bağlı Karacadağ Mahallesi'nde meydana geldi. Fevzi Ünal (56) yönetimindeki 42 M 4394 plakalı kamyon ile Serdal Taş'ın (24) kullandığı 42 ADC 560 plakalı TIR, virajda kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerin yaralandığı kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Fevzi Ünal ile Serdal Taş'ı ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan ve sağlık durumunun kritik olduğu belirlenen Fevzi Ünal, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:53
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:17
|Akşam
|18:55
|Yatsı
|20:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|5
|5
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Balıkesirspor
|6
|10
|6. Keçiörengücü
|6
|10
|7. Osmanlıspor
|6
|10
|8. Adana Demirspor
|5
|9
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. West Ham
|7
|12
|5. Tottenham
|7
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2