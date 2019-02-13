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TIR ile hırsızlığa gelen 5 şüpheli yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da TIR'la geldikleri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iş yerini, bekçisini etkisiz hale getirip, soymaya kalkışan 5 şüpheli yakalandı. Olay, geçen pazartesi günü saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar OSB'de meydana geldi....

TIR ile hırsızlığa gelen 5 şüpheli yakalandı
AFYONKARAHİSAR'da TIR'la geldikleri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iş yerini, bekçisini etkisiz hale getirip, soymaya kalkışan 5 şüpheli yakalandı.
Olay, geçen pazartesi günü saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar OSB'de meydana geldi. Et ve et ürünleri üretimi yapan şirkete 03 AAG 886 plakalı TIR ile gelen şüpheliler, adı öğrenilemeyen bekçiyi ağzını ve ellerini bağlayıp etkisiz hale getirerek, cep telefonunu aldı. İş yerindeki malzemeleri ve bir miktar parayı almak isteyen şüpheliler, bekçinin kaçtığını görünce paniğe kapılarak ürünleri almadan bölgeden ayrıldı. Bekçinin başka bir telefonla polisi arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polisler çalışma başlattı.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER
Yapılan çalışmalarda, aracın sahibi olduğu belirlenen İ.Y. gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis, olaya karışanların H.A., E.Ç., H.A. ve A.D. olduğunu tespit etti. 4 şüpheli de yapılan operasyonla Çobanlar ilçesinde yakalanarak, gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından A.D. serbest bırakılırken, diğer şüpheliler Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler ardından 'nitelikli yağma' ve 'kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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