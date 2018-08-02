TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Emrah Poyraz (30), hayatını kaybetti.Kaza, Çubuk ilçesi Tahtayazı- Yukarı Çavundur yolunda meydana geldi. Yusuf Genç (26) yönetimindeki 34 HG 941 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Emrah Poyraz yönetimindeki 06 KG 241 plakalı otomobil çarpıştı. TIR devrilirken, hurdaya dönen otomobilde sıkışan Emrah Poyraz yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla çıkarılan Poyraz, kaldırıldığı Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.TIR şoförü Yusuf Genç gözaltına alındı.

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